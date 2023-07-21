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Украинские бойцы дроном-камикадзе уничтожили блиндаж россиян с антидроновым ружьем (видео)

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Пятница 21 июля 2023 10:52
Украинские бойцы дроном-камикадзе уничтожили блиндаж россиян с антидроновым ружьем (видео) Фото: украинские бойцы дроном-камикадзе уничтожили блиндаж россиян с антидроновым ружьем (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы ТрО дроном-камикадзе уничтожили блиндаж оккупантов с антидроновым ружьем, которое мешало их аэроразведке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бойца 109-й бригады ТрО Егора Фирсова.

Он отметил, что после работы дронами-камикадзе бойцы тратят время, чтобы сделать качественный видеоматериал.

По словам Фирсова, другие подразделения ВСУ должны вдохновляться и осваивать новейший вид оружия, а люди должны видеть локальные успехи украинских защитников.

"Мне приятно, когда показываю знакомым наши старые видео, и люди отвечают: "О! Я это видел - так это сделали вы?". Да, мы! И еще многое сделаем!", - подчеркнул боец.

На видео показано, как воины Покровского 109-го батальона дроном-камикадзе уничтожил вражеский блиндаж с антидроновым ружьем. Она мешала бойцам делать аэроразведку.

"На видео в комментарии эпический взрыв, разнесший на молекулы враждебную позицию вместе с орками", - добавил Фирсов.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне против Украины достигли 240 690 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 680 российских захватчиков. А также уничтожили 18 вражеских артсистем.

Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

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