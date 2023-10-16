Украинские бойцы дронами атаковали позиции россиян на левом берегу Днепра (видео)

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян на левом берегу Днепра и с помощью дронов атаковали их. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Отмечается, что россиян атаковали бойцы херсонского Корпуса оперативно-внезапного действия с представителями Сил территориальной обороны.
На видео можно увидеть, как украинские бойцы ударили по позициям оккупантов на левом берегу Днепра.
Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить урон российским захватчикам. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 500 оккупантов и 80 единиц военной техники врага.
Также украинские бойцы на Бахмутском направлении уничтожили военную технику россиян в 1,8 млн долларов.
По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 16 октября, составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 288 630 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 17 танков, 44 артсистемы, самолет и вертолет.
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