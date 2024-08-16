Украинские банки снижают ставки по кредитам и депозитам: что предлагают

Ставки по новым гривневым кредитам предприятиям снизились еще на 1,4 п.п., до 15,2% годовых.

"Такой уровень соответствует показателям конца "довоенного" 2019 года", - говорится в обзоре.

По новым кредитам физическим лицам ставка на протяжении ІІ квартала колебалась несколько выше уровня предыдущего квартала – около 28% годовых

Как отмечается в обзоре, НБУ снижал учетную ставку дважды – в апреле и июне – совокупно на 1.5 п.п., до 13,0% годовых. В ответ на это понижение ставок по средствам населения несколько ускорилось. По новым привлечениям гривневых вкладов (включая средства до востребования) ставка снизилась на 0,7 п.п., до 10,2% годовых.

По годовым депозитам физических лиц по показателю UIRD ставка снизилась соизмеримо до 13,3% годовых. Уже в течение трех кварталов спрэд между депозитными ставками разных сроков остается незначительным, добавили в НБУ.

Стоимость срочных депозитов в долларах за последний год выросла на около 0,5 п.п.