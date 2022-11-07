Украинские банки сохранили прибыльность, несмотря на войну

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-сентябре 2022 года составила 7,37 млрд гривен. Третий месяц подряд банковская система сохраняет прибыльность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-сентябрь 2022 года составили 255,08 млрд гривен, расходы 247,71 млрд гривен.

По данным в НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 13 раз по сравнению с январем-сентябрем 2021 года - до 98,973 млрд гривен.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, поддержание банковским сектором операционной прибыли во время войны является свидетельством того, что бизнес-модели банков ориентированы на получение прибыли с учетом взвешенного подхода к рискам.

"Банки научились работать эффективно, диверсифицируя собственные портфели, учитывая процентные, рыночные, кредитные и операционные риски. Сохранение операционной прибыльности позволит большинству банков самостоятельно восстановить капитал после прохождения текущего кризиса", - сказал он.

По данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2022 года из 67 платежеспособных банков 44 учреждения были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 25,6 млрд гривен, 23 были убыточными с убытком 18,2 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 12 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).