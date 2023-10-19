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Украинские банки будут платить двойной налог на прибыль

Фото: Банки Украины будут платить двойной налог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада одобрила за основу проект закона об увеличении ставки налога на прибыль банков с 18 до 36%. Двойной налог будут платить в 2024-2025 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект 9656-д в первом чтении поддержали 247 депутатов.

В проекте госбюджета на 2024 год уже учли 9,9 млрд гривен от увеличения ставки налога.

"Законопроектом предусмотрено увеличение для банков ставки налога на прибыль с 18 до 36% без права зачисления убытков прошлых периодов в течение 2024-2025 года", - написал Железняк.

Инициатива по налогу на прибыль банков

В августе глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев внес законопроект, которым предлагалось обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий). Гетманцев сообщил, что чистые процентные доходы банков за первое полугодие 2023 г. выросли на 75% до 93,6 млрд гривен.

Как отметил депутат, "подобный подход (windfall tax) уже введен в Испании, Чехии, Литве, Венгрии, поэтому следует присмотреться внимательнее к опыту этих европейских стран, что позволит достичь баланса между обеспечением устойчивости финансовой системы Украины и оборонными потребностями бюджета".

Затем финансовый комитет Рады доработал этот законопроект.

По данным НБУ, за январь-август чистая прибыль банков Украины достигла 95 млрд гривен.

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