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Финансовый комитет Рады поддержал удвоение налога на прибыль банков во время войны

Украина, Пятница 29 сентября 2023 11:48
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Финансовый комитет Рады поддержал удвоение налога на прибыль банков во время войны Фото: Рада увеличит вдвое налог на прибыль банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам финансов утвердил доработанный законопроект о дополнительном налогообложении прибыли банков во время войны. Голосование в парламенте состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, после консультаций с НБУ и Минфином подготовлена новая версия во избежание создания нового вида налога.

"По предложению НБУ вводится двойная ставка налога на прибыль (вместо 18% будет 36%). По оценке коллег, фискальный эффект будет таким же, как и в основном: +10 млрд грн в год", - сообщил депутат.

Железняк утверждает, что предварительно такую концепцию согласовал и МВФ, но консультации еще будут продолжаться до второго чтения.

Депутат также сообщил, что такой налог вводится на 2024-2025 год во избежание "ретроспективных норм на 2023 год".

Инициатива по налогу на прибыль банков

Напомним, в августе глава финансового комитета Совета Даниила Гетманцев внес законопроект, которым предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий). Гетманцев сообщил, что чистые процентные доходы банков за первое полугодие 2023 года выросли на 75% до 93,6 млрд грн.

Как отметил депутат, "подобный подход (windfall tax) уже введен в Испании, Чехии, Литве, Венгрии, поэтому следует присмотреться внимательнее к опыту этих европейских стран, что позволит достичь баланса между обеспечением устойчивости финансовой системы Украины и оборонными потребностями бюджета".

По данным НБУ, за январь-август 2023 года чистая прибыль банков Украины достигла 95 млрд гривен.

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