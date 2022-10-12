Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке

В сентябре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 1 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в сентябре не изменились - 0,8%.

В сентябре 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 8,1% до 9,3% годовых, по валютным упали с 1,8% до 1,2% годовых.

Депозитный портфель банков в сентябре вырос на 3,0% до 1 698 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,2% до 856 млрд гривен, предприятий вырос на 3,1% до 800 млрд гривен.