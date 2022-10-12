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Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке

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Украина, Среда 12 октября 2022 11:15
Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке Фото: ставки для населения остаются почти в три раза ниже уровня инфляции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 1 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в сентябре не изменились - 0,8%.

В сентябре 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 8,1% до 9,3% годовых, по валютным упали с 1,8% до 1,2% годовых.

Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке

Депозитный портфель банков в сентябре вырос на 3,0% до 1 698 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,2% до 856 млрд гривен, предприятий вырос на 3,1% до 800 млрд гривен.

Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2022 года выросли в гривне выросли на 13,0 п.п. до 36,1% годовых.

Напомним, в годовом исчислении (к сентябрю 2021 года) инфляция в Украине ускорилась до 24,6%.

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