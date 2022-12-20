Украинские артиллеристы показали, как дают отпор оккупантам на востоке (видео)

Украинские военные показали, как дают огневой отпор врагу. Артиллеристы-реактивщики не жалеют снарядов на россиян на востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Артиллеристы-реактивщики 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского неустанно отрабатывают по позициям оккупантов на востоке", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, за прошедшие сутки 19 декабря, ВСУ уничтожили 430 оккупантов и сбили 2 вертолета. Всего с 24 февраля удалось ликвидировать 99 230 российских солдат.
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