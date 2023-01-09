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Украинские арбитры отобраны ФИФА для судейства женского ЧМ-2023

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Сидней, Понедельник 09 января 2023 15:58
Украинские арбитры отобраны ФИФА для судейства женского ЧМ-2023 Фото: Екатерина Монзуль и Марина Стрилецкая поедут на ЧМ-2023 (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола (ФИФА) привлечет двух украинок для арбитража на женском чемпионате мира 2023 года. Турнир будут принимать Австралия и Новая Зеландия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Екатерина Монзуль и Марина Стрилецкая попали в обойму арбитров на Кубок мира среди женщин. Первая будет работать рефери в поле, а вторая – лайнсвумен.

41-летняя Монзуль в третий раз будет работать на чемпионатах мира. Она судила на ЧМ-2015 и Мундиале-2019. В частности, украинка была арбитром финала США – Япония (5:2) на Кубке мира 2015-го. В свою очередь Стрилецкая работала на ЧМ-2019.

Чемпионат мира-2023 начнется 20 июля. Финал назначен на 20 августа. Матчи турнира будут принимать Австралия и Новая Зеландия. В частности, решающий матч состоится в Сиднее, а матч-открытие – в Окленде.

Кто такая Екатерина Монзуль

Уроженка Харькова, первая в истории Украины женщина-арбитр элитной категории ФИФА. Судит матчи мужской УПЛ с 2016 года.

Работала на финале женской Лиги чемпионов 2013/14 и в финале Евро-2022 среди женщин. В ноябре 2020 года в составе украинской женской бригады арбитров отсудила матч мужских сборных Сан-Марино и Гибралтара в Лиге наций.

В 2016 году стала членом исполкома ФФУ. Регулярно входит в топ арбитров-женщин по версии IFFHS и рейтинги самых влиятельных украинок.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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