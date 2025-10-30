В Украине закрываются аптеки: только две сети потеряли 175 точек с начала года

Украинские аптечные сети массово закрывают точки из-за экономических вызовов и отмены маркетинговых договоров с производителями. С начала года "Аптека 9-1-1" закрыла около 120 аптек, а "Подорожник" - 55 точек с планами закрытия еще 138.

CEO сети "Подорожник" Тарас Коляда отметил критичность ситуации.

"С начала 2025 года сеть "Подорожник" уже закрыла 55 своих аптек в разных населенных пунктах нашей страны от востока до запада, на рассмотрении еще 138. Это очень высокий показатель по сравнению даже с первым годом полномасштабной войны. Если учесть, что в среднем одна наша аптека обслуживает 2100 клиентов в месяц, то, получается, что более 115 тысяч украинцев уже вынуждены искать другие точки продажи лекарств", - рассказал он.

Как рассказала директор по корпоративным коммуникациям "Аптека 9-1-1" Валентина Йовенко, с марта 2025 года мы закрыли около 120 аптек.

"Сейчас мы вынуждены оптимизировать сеть, закрывая убыточные точки и перераспределяя ресурсы на поддержку рентабельных локаций", - отметила она.

Главной причиной закрытия аптек стала отмена маркетинговых договоров с 1 марта 2025 года. Это были соглашения, по которым производители лекарств компенсировали аптекам продвижение своей продукции, что позволяло сетям снижать цены для покупателей и удерживать убыточные точки.

По данным "Аптека 9-1-1", структура использования этих средств была социально ориентированной: 60% направлялись на снижение цен для потребителей, 20% - на поддержку широкого ассортимента, 15% - на развитие сервисов и поддержку неприбыльных направлений, и только 5% составляли прибыль предприятия.

"Мы работаем в селах и на прифронтовых территориях с низкой или даже минусовой рентабельностью. После отмены маркетинговых платежей с 1 марта 2025 года нам стало крайне трудно держаться в этих локациях. Раньше мы могли за счет прибыльности крупных городов работать на прифронтовых территориях, где постоянные обстрелы требуют дополнительных затрат на восстановление аптек и обеспечение безопасности. Сейчас эта модель перекрестного субсидирования практически невозможна из-за общей убыточности бизнеса", - пояснила Валентина Йовенко.

Дополнительные факторы

Дополнительными факторами стали мобилизация в связи с полномасштабной войной, из-за которой количество фармацевтического персонала сократилось на треть, рост стоимости аренды, энергоресурсов и логистики. Особенно сложная ситуация в прифронтовых регионах, где кадровый резерв практически исчерпан.

Отмена маркетинговых платежей

Вместо ожидаемого удешевления лекарств после отмены маркетинговых платежей произошло обратное. По данным RAU, в мае средняя отпускная цена на безрецептурные препараты выросла почти на 21% по сравнению с прошлым годом. До марта в сети АНЦ более 3% товарооборота составляли акционные предложения, которые после запрета стали малодоступными для покупателей.

Около 55% компаний сотрудничали по маркетинговым договорам - это были компании с большим перечнем безрецептурных лекарств, которые стремились к развитию своих продуктов, увеличению их продаж и узнаваемости у пациентов, рассказывают представители аптек. Остальные 45% производителей имеют такой портфель известных брендовых лекарств, которые не нуждаются в продвижении.

Тарас Коляда приводит аналогию с банковским сектором.

"Когда в 2021 году Нацбанк инициировал снижение ставок интерчейнджа для банков, который могли заметить все украинцы, которые пользуются банковским кэшбеком. Ранее банки могли предлагать клиентам интересный кэшбек за счет доходов с интерчейнджа, но как только Нацбанк и платежные системы ограничили банковскую комиссию, программы лояльности ведущих украинских банков значительно сократились. То же самое сейчас происходит и на фармрынке", - рассказывает он.

По данным RAU, общее количество аптек в Украине с 2021 года сократилось почти на 20%. Наибольшее сокращение аптечной сети наблюдается в восточных и южных областях, где боевые действия делают невозможным стабильную работу бизнеса. Но даже в относительно безопасных регионах сети оптимизируют структуры, закрывая малорентабельные точки.

Аптечный ритейл подчеркивает необходимость сбалансированного государственного регулирования, которое бы помогало потребителям, не разрушая при этом систему доступа к лекарствам, особенно в селах и прифронтовых территориях.