ua ru
Чт, 20 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинское зерно нельзя оставлять гнить в хранилищах, - глава МИД Германии

Новина українською →
Четверг 20 июля 2023 12:59
Украинское зерно нельзя оставлять гнить в хранилищах, - глава МИД Германии Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия работает с союзниками, чтобы гарантировать, что украинское зерно не останется гнить в хранилищах после того, как Россия вышла из Черноморской инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которое цитирует Reuters.

Бербок обвинила Россию в шантаже и попытке использовать зерно как оружие за счет беднейших слоев населения мира.

Она отметила, что Германия работает с партнерами, чтобы усилить работу по транспортировке зерна по железной дороге.

"Сотням тысяч людей, если не сказать миллионам, срочно нужно зерно из Украины, поэтому мы работаем со всеми нашими международными партнерами, чтобы зерно в Украине не гнило в силосах в ближайшие недели, а попало к людям в мире, которые срочно нуждаются в этом", - сказала министр.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля РФ заявила, что выходит по "зерновой инициативе" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом страна-агрессор и так несколько месяцев не обеспечивала стабильную работу "зернового коридора". Она блокировала проверки кораблей и обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Добавим, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что блок должен увеличить вывоз украинского зерна по суше после выхода России из соглашения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридор
NEWS
Плюс еще один тип ракет. Чем отличается новая атака по Украине: ответ Игната
Плюс еще один тип ракет. Чем отличается новая атака по Украине: ответ Игната
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию