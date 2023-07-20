Украинское зерно нельзя оставлять гнить в хранилищах, - глава МИД Германии

Германия работает с союзниками, чтобы гарантировать, что украинское зерно не останется гнить в хранилищах после того, как Россия вышла из Черноморской инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которое цитирует Reuters .

Бербок обвинила Россию в шантаже и попытке использовать зерно как оружие за счет беднейших слоев населения мира.

Она отметила, что Германия работает с партнерами, чтобы усилить работу по транспортировке зерна по железной дороге.

" Сотням тысяч людей, если не сказать миллионам, срочно нужно зерно из Украины, поэтому мы работаем со всеми нашими международными партнерами, чтобы зерно в Украине не гнило в силосах в ближайшие недели, а попало к людям в мире, которые срочно нуждаются в этом", - сказала министр.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля РФ заявила, что выходит по "зерновой инициативе" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом страна-агрессор и так несколько месяцев не обеспечивала стабильную работу "зернового коридора". Она блокировала проверки кораблей и обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Добавим, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что блок должен увеличить вывоз украинского зерна по суше после выхода России из соглашения.

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