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Украинское радио в Херсоне будет сообщать о воздушных тревогах: как найти

Фото: воздушные тревоги в Херсоне будет объявлять Украинское радио (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

В деоккупированном Херсоне Украинское радио будет сообщать о начале и отмене воздушных тревог в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Радиостанция в Херсонской области вещает на волнах 92 МГц (FM) и на средних - 1278 кГц (AM). На севере региона в Нововоронцовке, Давыдовом Броде, Великой Александровке и Большой Лепетихе услышать Украинское радио и узнать о воздушных тревогах можно на частоте 103 МГц (FM).

Напомним, что украинские военные уже зашли в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Херсон вошли специальные подразделения.

Тем временем украинская разведка призывает захватчиков, которых российское командование бросило в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.

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Херсонская областьВторжение России в Украинувоздушная тревога