ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинская трубная отрасль выступила против импорта 80% электроэнергии

Среда 12 июня 2024 14:05
UA EN RU
Украинская трубная отрасль выступила против импорта 80% электроэнергии Фото: украинская трубная отрасль выступила против импорта 80% электроэнергии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украинская трубная отрасль выступает категорически против обязательства для предприятий импортировать 80% своего потребления электроэнергии, ведь для предприятий это означает потерю конкурентоспособности.

Об этом заявил генеральный директор объединения предприятий "Укртрубопром" Георгий Польский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время мощности для импорта электроэнергии в Украину ограничены: сечение составляет всего 1,7 ГВт, а потребность в электроэнергии только горно-металлургического комплекса значительно превышает возможности пересечения. То есть импортной электроэнергии не хватит для закрытия потребностей всей украинской промышленности.

"Императивное обязательство покупать 80% электроэнергии по импорту приведет к резкому росту цен на пересечение и электроэнергию. А это, в свою очередь, приведет к росту затрат и себестоимости украинской промышленной продукции", - убежден гендиректор "Укртрубопрома".

При этом он подчеркнул, что сегодня украинские трубные заводы конкурируют с китайскими производителями, получающими субсидии от государства.

"Поэтому такое обязательство по импорту электроэнергии ударит по конкурентоспособности отечественной трубной продукции", – говорит Польский.

Напомним, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% - больше импортировать в Украину нет возможности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
DAILY
Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет