Украинская трубная отрасль выступает категорически против обязательства для предприятий импортировать 80% своего потребления электроэнергии, ведь для предприятий это означает потерю конкурентоспособности.

Об этом заявил генеральный директор объединения предприятий "Укртрубопром" Георгий Польский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

Он обратил внимание на то, что в настоящее время мощности для импорта электроэнергии в Украину ограничены: сечение составляет всего 1,7 ГВт, а потребность в электроэнергии только горно-металлургического комплекса значительно превышает возможности пересечения. То есть импортной электроэнергии не хватит для закрытия потребностей всей украинской промышленности.

"Императивное обязательство покупать 80% электроэнергии по импорту приведет к резкому росту цен на пересечение и электроэнергию. А это, в свою очередь, приведет к росту затрат и себестоимости украинской промышленной продукции", - убежден гендиректор "Укртрубопрома".

При этом он подчеркнул, что сегодня украинские трубные заводы конкурируют с китайскими производителями, получающими субсидии от государства.

"Поэтому такое обязательство по импорту электроэнергии ударит по конкурентоспособности отечественной трубной продукции", – говорит Польский.