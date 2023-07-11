Украинская система Delta прошла тесты НАТО: может интегрировать F-16

Он сообщил, что в июне в Польше прошли ежегодные учения Альянса CWIX по взаимосовместимости национальных боевых и информационных систем с системами и протоколами НАТО.

Федоров отметил, что украинскую Delta успешно протестировали с 15 системами из 10 государств, включая 3 системы, разработанные непосредственно НАТО. Все тесты на взаимосовместимость были удачными, и наша система еще раз подтвердила свои уникальные возможности.

Также было протестировано четыре протокола обмена данными, по которым работает большинство современного вооружения, которое Украина получает от западных союзников. Все эти образцы новейшей техники могут быть интегрированы с Delta и применяться еще более эффективно.

При этом главный протокол, который протестовали в этом году - это Link 16. Он дает возможность получать данные в Delta с самолетов F-16, которые так необходимы Украине.

Федоров отметил, что это мощный шаг, ведь благодаря Delta военные в онлайн-режиме видят поле боя с расположением сил противника.

Он добавил, что это единственная платформа в Украине, где подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, дронов, новейшей техники, стационарных камер, радаров, чат-ботов. Все эти данные позволяют качественно планировать военные операции и эффективно уничтожать россиян.

"Иметь национальную военную систему, способную работать по современным стандартам, так же важно, как иметь боевых пилотов, способных быстро овладеть истребителями нового поколения. Это реальные достижения, которыми Украина должна откровенно гордиться и может смело демонстрировать партнерам в НАТО", - отметил министр.

Система Delta

Отметим, что Delta - это система сбора, обработки и отображения данных о силах противника, координации Сил обороны и обеспечения ситуационной осведомленности по стандартам Альянса. Ее создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны Украины.

Delta обеспечивает объемное понимание пространства боя в режиме реального времени, интегрирует данные о враге из разных сенсоров и источников, в том числе разведданных. Они появляются на цифровой карте, не требуют дополнительных настроек и могут работать на любом устройстве.

Систему используют для планирования операций и боевых задач, координации с другими подразделениями, защищенного обмена данными о расположении сил противника. В Delta также интегрированы чат-боты, как "Евраг" и STOP russian War.

Добавим, что Кабмин одобрил внедрение системы Delta в Силах обороны Украины в феврале 2023 года.

К тому же, украинские военные рассказали, как используют систему Delta.

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