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Мощный шаг. Правительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны

Новина українською →
Суббота 04 февраля 2023 16:54
Мощный шаг. Правительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны Фото: gравительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство приняло постановление о внедрении системы Delta в Силах обороны. Платформа поможет нашим воинам быстрее освободить территорию Украины от оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Технологии позволяют нашим бойцам знать о враге больше, чем он даже может вообразить. Теперь все силы безопасности и обороны официально смогут пользоваться платформой Delta. Правительство приняло соответствующее постановление", - пишет Федоров.

Как пояснил министр, решение Кабмина является мощным шагом, поскольку система Delta позволяет нашим солдатам в режиме онлайн видеть поле боя и расположение вражеских войск. Также к платформе подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чатов и т.д.

"Delta - важный компонент при планировании военных операций. Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу, добавляя новые функции. Уверен, Delta поможет нашим бойцам быстрее освободить всю территорию Украины от оккупантов", - добавил Федоров.

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