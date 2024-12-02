Украинская разведка поразила российскую ПВО в Крыму: в Forbes озвучили вероятную цель ударов

Как пишет издание, несмотря на массовость и сложность удара, он вероятно был прежде всего финтом, который должен заставить россиян перенаправить дополнительные средства ПВО из других мест вдоль линии фронта. Таким образом, украинская атака на Крым может облегчить дальнейшие украинские атаки.

Это могут быть удары по российским командным пунктам и линиям снабжения в Курской области. Или удары по ключевым объектам российской инфраструктуры в Донецкой области.

По данным Forbes, во время обстрела 29 ноября была использована одна из самых разнообразных комбинаций боеприпасов. Туда могли входить крылатые ракеты Storm Shadow, зенитно-ракетные комплексы С-200, переоборудованные в дальнобойное оружие класса "земля-земля", ударные беспилотники Главного разведывательного управления, а также баллистические ракеты неустановленного типа.

На первый взгляд, может показаться, что это была бесполезная атака, однако передислокация средств противовоздушной обороны в Крым в сочетании с усилением украинских атак на лучшие зенитно-ракетные батареи российских ВВС С-400 может создать бреши в системе противовоздушной обороны.