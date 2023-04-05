Украинская разведка просит жителей Крыма передавать данные о россиянах: что интересует

Сегодня, 5 апреля, жители временно оккупированного Крыма призвали к сотрудничеству с Силами обороны Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.
"Жители Крыма, благодарим вас за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов", - сказали в ГУР.
Но подчеркнули, что решимость военно-политического руководства Украины, украинского общества, Сил обороны Украины и поддержка крымских жителей в вопросе возвращения всех временно оккупированных российскими захватчиками украинских земель приближают нашу победу.
Особенно важна для разведки информация о расположении оккупационных сил и средств, а именно:
Контакты для передачи информации
Передать важные данные можно по телефону (096) 94 55 341 или с помощью Telegram-чата или Telegram-бота.
Напомним, ныне оккупанты в Крыму активно занимаются подготовкой оборонительных укреплений. На побережье от Евпатории до села Заозерное русские войска уже вырыли почти 8 километров окопов.
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