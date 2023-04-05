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Украинская разведка просит жителей Крыма передавать данные о россиянах: что интересует

Фото: жителей Крыма призвали к сотрудничеству (militarist.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 апреля, жители временно оккупированного Крыма призвали к сотрудничеству с Силами обороны Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

"Жители Крыма, благодарим вас за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов", - сказали в ГУР.

Но подчеркнули, что решимость военно-политического руководства Украины, украинского общества, Сил обороны Украины и поддержка крымских жителей в вопросе возвращения всех временно оккупированных российскими захватчиками украинских земель приближают нашу победу.

Особенно важна для разведки информация о расположении оккупационных сил и средств, а именно:

  • пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
  • складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
  • точек размещения, хранения и ремонта военной техники;
  • мест размещения средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (характерный признак: антенны и локаторы);
  • штабов и пунктов управления оккупационными войсками;
  • мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны

Контакты для передачи информации

Передать важные данные можно по телефону (096) 94 55 341 или с помощью Telegram-чата или Telegram-бота.

Напомним, ныне оккупанты в Крыму активно занимаются подготовкой оборонительных укреплений. На побережье от Евпатории до села Заозерное русские войска уже вырыли почти 8 километров окопов.

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