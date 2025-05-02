Украинская разведка "положила" серверы российских провайдеров, - источники

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны атаковали серверы российских провайдеров в результате чего тысячи россиян остались без интернета.
Об этом сообщают источники РБК-Украина.
С 30-го апреля по 2-е мая российские СМИ и местные паблики сообщали о многочисленных жалобах пользователей, которые не могли воспользоваться услугами интернет-провайдеров.
Также в результате DDOS-атаки были перегружены и выведены из строя серверы филиалов четырех филиалов компании в Сибири, а именно в:
"Представители интернет-провайдеров подтверждают факт мощной DDOS-атаки, фиксируют сбои в работе "личного кабинета" и мобильного приложения "Мои Сибсети", а также призывают пользователей прекратить жаловаться, ведь таким образом перегружается еще и телефонная линия", - рассказали источники.
Телеком-оператор "Сибирские Сети" был основан в 2004-м и предоставляет услуги широкополосного интернета, IP-телефонии и цифрового телевидения.
Оператор работает в 39 городах Сибири.
После начала полномасштабной войны участились хакерские атаки на российские государственные и частные структуры. Ударам подвергаются разные сектора - от интернет-провайдеров и банков до органов власти и оборонных предприятий. Часто эти атаки направлены на нарушение работы систем, утечку данных или психологическое воздействие на население.
Значительную часть таких операций связывают с деятельностью хакерских подразделений ГУР МО. В феврале хакеры украинской разведки атаковали инфраструктуру главного подрядчика российского "Газпрома", компанию "Газстройпром".
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