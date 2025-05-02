RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украинская разведка "положила" серверы российских провайдеров, - источники

Иллюстративное фото: украинская разведка "положила" серверы российских провайдеров (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны атаковали серверы российских провайдеров в результате чего тысячи россиян остались без интернета.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

С 30-го апреля по 2-е мая российские СМИ и местные паблики сообщали о многочисленных жалобах пользователей, которые не могли воспользоваться услугами интернет-провайдеров.

Также в результате DDOS-атаки были перегружены и выведены из строя серверы филиалов четырех филиалов компании в Сибири, а именно в:

  • Новосибирске;
  • Новокузнецке;
  • Кемерово;
  • Красноярске.

"Представители интернет-провайдеров подтверждают факт мощной DDOS-атаки, фиксируют сбои в работе "личного кабинета" и мобильного приложения "Мои Сибсети", а также призывают пользователей прекратить жаловаться, ведь таким образом перегружается еще и телефонная линия", - рассказали источники.

"Сибсети"

Телеком-оператор "Сибирские Сети" был основан в 2004-м и предоставляет услуги широкополосного интернета, IP-телефонии и цифрового телевидения.

Оператор работает в 39 городах Сибири.

 

Хакерские атаки против России

После начала полномасштабной войны участились хакерские атаки на российские государственные и частные структуры. Ударам подвергаются разные сектора - от интернет-провайдеров и банков до органов власти и оборонных предприятий. Часто эти атаки направлены на нарушение работы систем, утечку данных или психологическое воздействие на население.

Значительную часть таких операций связывают с деятельностью хакерских подразделений ГУР МО. В феврале хакеры украинской разведки атаковали инфраструктуру главного подрядчика российского "Газпрома", компанию "Газстройпром".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР