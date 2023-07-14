У украинской разведки есть источники в окружении Путина, - Буданов

"У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах (к Путину). Поэтому мы обычно знаем, что происходит", - сказал он.

Буданов не представил никаких доказательств, но отметил, что точно предсказал вторжение России еще до того, как в прошлом году разразилась полномасштабная война. "Кто оказался прав? Мы", - сообщил глава ГУР.

По его словам, украинская разведка перехватывала опрос МВД России, который показал, что главарь группы "Вагнера" Евгений Пригожин имеет поддержку внутри России.

Буданов также заявил, что Украина сделала выводы с 2014 года, когда Москва застала мир врасплох, захватив украинский Крымский полуостров и развязав войну на востоке.

"Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А войну, начавшуюся (в 2022 году) - мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас русские проигрывают информационную битву", - сказал он.

Кирилл Буданов - начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины с 5 августа 2020 года, генерал-майор с 3 апреля 2022 года. Он родился 4 января 1986 в Киеве. Буданов являлся одним из защитников Украины на востоке страны еще в 2014 году.

Он также известен своими комментариями по военным действиям. К примеру, он рассказал, что во время мятежа Пригожина в России "вагнеровцы" намеревались захватить ядерное оружие, размещенное на базе "Воронеж-45".