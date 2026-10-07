Украинская РЭБ увела в Днепр две баллистические ракеты, летевшие на правительственный объект

Украинская система радиоэлектронной борьбы "Лима", по данным военных, в этом году отвела в Днепр две российские баллистические ракеты, летевшие на правительственный объект в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Две ракеты неслись в Киев на гиперзвуковой скорости, но после радиосигнала упали в Днепр. Приблизительно тогда же навигационные приложения на телефонах киевлян показывали, что они находятся в Перу. Именно это, по данным WSJ, является своеобразным "автографом" подразделения "Ночной дозор".

Подобным способом военные, по их словам, в ноябре сбили гиперзвуковой "Кинжал", который Путин когда-то называл неуязвимым. "Лима" направила ракете ложный навигационный сигнал, она сменила курс и развалилась из-за собственной сверхвысокой скорости.

Система бьет сигналами на расстояние до 190 км и мешает дронам, ракетам и управляемым авиабомбам. Для баллистики используют так называемый спуфинг: эфир заполняют ложными сигналами, чтобы сбить ракету с курса.

В конце 2024 года в "Ночной страже" обнаружили, что российские ракеты и дроны получили китайские антенны, способные определять источник помех и за доли секунды их обходить. Три месяца военные и производитель "Лимы", компания Cascade, работали круглосуточно и создали обновленную версию "Лима Квант".

Россияне ответили увеличением количества антенн с четырех до восьми, затем до 16, а теперь до 32. Каждый раз это было реакцией на новое обновление украинской системы.