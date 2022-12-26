RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская ПВО уничтожила почти треть "Шахедов" из второй партии для РФ

Фото: украинское ПВО уничтожило почти треть "Шахедов" из второй партии для РФ (defence-ua.com)
Автор: Карина Левицкая

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили уже почти треть второй партии иранских беспилотников, которые были переданы в Российскую Федерацию из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире единого телемарафона.

По словам Игната, ПВО Украины уничтожило уже около 70 дронов из второй партии беспилотников, поступивших из Ирана в Россию.

"Около 70 БПЛА уничтожено противовоздушной обороной. Противник имеет еще эти беспилотники, и нужно готовиться и усиливаться, особенно в отношении объектов критической инфраструктуры", - сказал спикер.

Он рассказал, что первая партия ударных иранских дронов для оккупантов насчитывала почти 400 беспилотников. Новая партия насчитывает еще 250 "Шахедов". Он добавил, что именно ими оккупанты осуществили четыре волны атак на прошлой и позапрошлой неделе.

Напомним, по мнению иностранных СМИ, Путин может начать охоту иранскими ракетами на системы Patriot, которые США планируют передать Украине.

Ранее мы писали, что Россия готова поставлять Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОРоссийская ФедерацияИранВойна России против Украины