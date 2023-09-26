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Перекладач Apple отримав важливе для українців оновлення

Вівторок 26 вересня 2023 21:18
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Перекладач Apple отримав важливе для українців оновлення Фото: Apple додала українську мову в свій перекладач (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В оновленій iOS 17 користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати з та на українську мову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apple.

Українська мова з'явилась вперше в системі Apple і зараз це одна з 20 мов, переклад з яких та на які може робити стандартний перекладач. Оновлення вийшло з IOS 17, яку можна завантажити та встановити з 18 вересня.

Перекладач Apple отримав важливе для українців оновленняФото: Apple додала українську мову у перекладач (apps.apple.com)

Про необхідність внести українську мову говорили ще торік на популярному в США форумі MacRumors після початку повномасштабної війни в Україні та запустили петицію. Пройшов понад рік і українська мова з'явилася на пристроях Apple.

Перекладач Apple отримав важливе для українців оновлення

Проблеми iOS17 на iPhone

Нагадаємо, користувачі повідомляли, що через оновлення системи на пристроях швидше сідає батарея. Це побачили користувачі iPhone SE 2020, iPhone 11,iPhone 12, iPhone 13 та iPhone XR. Зв'язано з тим, що програмне забезпечення повторно індексує всі файли на iPhone. Спеціалісти знайшли вихід - не натискати на кнопку "Оновити до iOS 17".

Крім того, на iPhone 15 знайшли прихований захист від підробок. Особливі написи та QR коди, які видно лише під ультрафіолетовим світлом. Так компанія планує боротись з підробками. Це допоможе визначити, новий телефон, або яким вже користувались.

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