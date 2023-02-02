Молодежная сборная Украины узнала соперников по отбору к Евро-2025: кто конкурент
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку квалификационного турнира перед чемпионатом Европы-2025 среди команд U-21. Украинская молодежка попала в группу F.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
"Сине-желтые" будут соревноваться за путевку на первенство с пятью оппонентами. Старт отбора намечен на март 2023 года.
Украина U-21 в секстете F встретится с командами Англии, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга. Победители девяти групп и три лучшие сборные среди занявших вторые места выйдут на Евро-2025. Остальные шесть вторых сборных разыграют еще три путевки на турнир в ноябре 2024-го.
Хозяином чемпионата Европы-2025 станет Словакия. Ее молодежка получила место на форуме без отбора. Лучшим достижением сборной Украины U-21 на континентальных первенствах остается финал Евро-2006.
Ключевые даты квалификации к Евро-2025 среди сборных U-21:
- групповой этап, 20-28 марта 2023 г.
- групповой этап, 12-20 июня 2023 г.
- групповой этап, 4-12 сентября 2023 г.
- групповой этап, 9-17 октября 2023 г.
- групповой этап, 13-21 ноября 2023 г.
- групповой этап, 18-26 марта 2024 г.
- групповой этап, 2-10 сентября 2024 г.
- групповой этап, 7-15 октября 2024 г.
- плей-офф, 11-19 ноября 2024 г.
К слову, ранее подвели итоги зимнего трансферного окна 2023 года в Европе.
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