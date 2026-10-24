Украинская молодежь в Польше зарабатывает больше поляков: в чем причина

Сколько зарабатывают украинцы

В 2025 году в большинстве возрастных групп украинские работники в Польше получали столько же или несколько меньше, чем поляки. В целом медианная зарплата украинцев составляла 85% медианной зарплаты в польской экономике.

Исключением стали мужчины в возрасте 25-34 лет. Их средная зарплата после уплаты налогов составила около 6800 злотых в месяц. Для всех работников той же возрастной группы этот показатель равнялся примерно 5300 злотых.

Советник Gremi Personal Анна Джоболда объясняет, что на разницу в доходах могут влиять несколько факторов.

Читайте также: Украинцам в Польше усложнили наем работников: какие альтернативы

Как влияют налоги

Одна из возможных причин - налоговая льгота для молодежи в Польше. В определенных условиях люди до 26 лет не платят налог на доходы физических лиц (PIT) с доходов в пределах установленного годового лимита.

"Таким образом при одинаковой ставке брутто работник до 26 лет может получать на руки больше, чем старший коллега. Однако эта норма касается и поляков", - отмечает Джоболда.

В то же время на зарплаты влияет и то, где работают украинцы. Они чаще поляков живут и работают в небольших городах или промышленных регионах, где сосредоточено производство и легче найти физическую работу.

По словам Джоболды, украинские работники также мобильнее: они чаще готовы менять место жительства ради работы и не так привязаны к собственному жилью.

Еще один фактор - количество отработанных часов. Дополнительные изменения, работа по выходным и более длительным рабочим дням могут увеличивать месячный доход даже тогда, когда почасовая ставка не отличается.

"Высший месячный заработок не всегда означает, что работник получает больше каждого отработанного часа. Украинцы могут увеличивать свои доходы благодаря дополнительным изменениям, работе в выходные и более длительным рабочим дням. Поэтому для корректного сравнения стоит учитывать не только сумму зарплаты, но и почасовую ставку, количество отработанных часов и условия труда", - говорит эксперт.

Насколько активно работают украинцы

Украинцы остаются активными участниками польского рынка труда. По опросу Национального банка Польши, в прошлом году экономически активными были более 90% украинских мигрантов, приехавших в Польшу до 2022 года, и 75% прибывших после начала полномасштабного вторжения беженцев. Экономически неактивными оставались только 1-2% довоенных мигрантов и 11-12% беженцев.

По данным Центра исследований миграции Варшавского университета, в 2025 году работали 83% опрошенных граждан Украины. Польский экономический институт оценивает долю экономически активных среди украинских мигрантов в 75-85%.

Для сравнения: среди всех поляков трудоспособного возраста в 2025 году экономическая активность составила 82%, а уровень занятости - 79,3%.

Почему работа не соответствует образованию

Несмотря на высокую занятость, многие украинцы в Польше работают не по специальности. По данным Gremi Personal, в 2025 году свою работу сочли несоответствующей квалификации 36% беженцев и 25% довоенных мигрантов из Украины. Элементарный труд выполняли 49% беженцев и 33% довоенных мигрантов.

Исследователи Варшавского университета оценивают долю украинцев, работающих не по специальности, примерно в 40%. По данным Deloitte и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, только около трети беженцев с высшим образованием занимают должности, требующие такого уровня образования.

На доходы влияет и знание польского языка. Украинские беженцы, свободно говорящие на польском, зарабатывают в среднем на 700 злотых в месяц больше тех, кто владеет им на базовом уровне.

"Цифры последних лет показывают, что вопрос "работают ли украинцы" уже, по сути, закрыт. Важнее другое: на каких условиях и насколько полно используется их опыт и потенциал", - резюмирует Джоболда.