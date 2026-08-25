Украинская металлургия на грани системной остановки: под угрозой 72% производства стали

Обстрелы и морская блокада остановили ключевые металлургические предприятия

Сроки полного восстановления предприятий неизвестны. Для Украины системный кризис означает потерю экспортных поступлений, удорожание строительства и проблемы с курсом гривны, говорится в публикации.

До этого отрасль уже находилась под давлением. В конце июля из-за обстрелов фактически остановился морской экспорт через порты Большой Одессы. Для металлургии и горнорудного сектора это критично, поскольку сухопутная логистика значительно дороже и не может полностью заменить море.

Из-за блокирования портов и низких цен на руду прекратили добычу предприятия Ferrexpo и Южный ГОК. Журналисты ссылаются на профильное издание GMK Center, аналитики которого не исключают дальнейших остановок других экспортно ориентированных предприятий.

Следующий удар пришелся уже непосредственно на металлургические комбинаты. 11 августа были повреждены энергетические и доменные мощности "Запорожстали", после чего завод остановился. 16 августа после атаки частично остановил производство "АрселорМиттал Кривой Рог".

В "Метинвесте" назвали масштаб повреждений "Запорожстали" беспрецедентным. Для полноценного восстановления, подчеркивают в компании, недостаточно только отремонтировать оборудование - должна работать вся цепь от поставки сырья до отгрузки готовой продукции. Критически важным для этого остается разблокирование портов Большой Одессы.

Украина рискует потерять экспорт и валютные поступления

В случае длительного простоя двух комбинатов, Украина рискует потерять около 72% производства стали. До конца 2026 года это может означать сокращение выпуска примерно на 2 млн тонн.

В масштабах страны это значит гораздо больше - ведь именно эти заводы производят ключевые виды проката, которые используются в строительстве и восстановлении инфраструктуры. Если внутреннего металла не хватит, его придется больше импортировать, причем более дорогими маршрутами.

Это может повысить стоимость строительства и восстановления одновременно сократив украинский экспорт.

Еще одно последствие - ухудшение торгового баланса. Меньше экспорта стали означает меньше валютной выручки, а больший импорт металлопродукции - дополнительный спрос на валюту. Это увеличивает давление на гривну и государственные резервы.

Кроме того, падение производства означает меньше налогов, меньше грузов для Укрзализныци, сокращение заказов для смежных предприятий и риски для рабочих мест в промышленных регионах.

Фактически металлургический кризис уже выходит далеко за рамки самой отрасли. Без восстановления предприятий и морской логистики он может перерасти в более широкий удар по экспорту, строительству, бюджету и стабильности страны, резюмирует издание.