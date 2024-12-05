"Украинская команда" призвала потратить "Зимнюю єПідтримку" на согревающие наборы для бойцов ВСУ
"Украинская команда" предлагает украинцам потратить 1000 гривен, полученных по программе "Зимняя єПідтримку", на согревающие наборы для бойцов на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение волонтерского штаба в Facebook.
"Лучшая зимняя поддержка – это согреть наших бойцов! Государство запустило программу "Зимняя єПідтримка". Каждый может получить 1000 грн. Лучший способ потратить тысячу – поддержать защитников! Задонить тысячу на «Тепло на фронт» от "Украинской команды"! За эти средства мы комплектуем наборы, которые согреют наших воинов даже в самые суровые морозы", - сообщает "Украинская команда".
Волонтеры отмечают, что на 1000 гривен можно обогреть 10 бойцов.
"100 грн – это согретый боец. 1000 грн – это согретые 10 бойцов! Ваша помощь – это тепло, комфорт и поддержка тех, кто защищает нас каждый день. Присоединяйся к сбору! Согрей своих, чтобы враги пылали!", - призывают в " Украинская команда".
"Зимняя єПідтримка" - государственная программа, по которой каждый украинец может получить от государства 1000 гривен. Эти средства можно потратить только на некоторые вещи. Донат на ВСУ, билеты "Укрзализныци", лекарства, коммунальные услуги и некоторые другие. Заявки в рассрочку 1000 грн принимаются в течение зимы - с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года.
Присоединиться: Приватбанк, Монобанк, UAPay, Полные реквизиты.
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