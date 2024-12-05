ua en ru
Чт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Украинская команда" призвала потратить "Зимнюю єПідтримку" на согревающие наборы для бойцов ВСУ

Четверг 05 декабря 2024 14:48
UA EN RU
"Украинская команда" призвала потратить "Зимнюю єПідтримку" на согревающие наборы для бойцов ВСУ Фото: "Украинская команда" призвала потратить "Зимнюю єПідтримку" на согревающие наборы для бойцов ВСУ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" предлагает украинцам потратить 1000 гривен, полученных по программе "Зимняя єПідтримку", на согревающие наборы для бойцов на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение волонтерского штаба в Facebook.

"Лучшая зимняя поддержка – это согреть наших бойцов! Государство запустило программу "Зимняя єПідтримка". Каждый может получить 1000 грн. Лучший способ потратить тысячу – поддержать защитников! Задонить тысячу на «Тепло на фронт» от "Украинской команды"! За эти средства мы комплектуем наборы, которые согреют наших воинов даже в самые суровые морозы", - сообщает "Украинская команда".

Волонтеры отмечают, что на 1000 гривен можно обогреть 10 бойцов.

"100 грн – это согретый боец. 1000 грн – это согретые 10 бойцов! Ваша помощь – это тепло, комфорт и поддержка тех, кто защищает нас каждый день. Присоединяйся к сбору! Согрей своих, чтобы враги пылали!", - призывают в " Украинская команда".

"Зимняя єПідтримка" - государственная программа, по которой каждый украинец может получить от государства 1000 гривен. Эти средства можно потратить только на некоторые вещи. Донат на ВСУ, билеты "Укрзализныци", лекарства, коммунальные услуги и некоторые другие. Заявки в рассрочку 1000 грн принимаются в течение зимы - с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года.

Присоединиться: Приватбанк, Монобанк, UAPay, Полные реквизиты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донаты
NEWS
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
DAILY
Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны
Ксения Крикун, Данила Крамаренко Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны