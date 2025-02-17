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"Украинская команда" передала партию дронов группе "Гюрза" ГУР, - Палатный

Понедельник 17 февраля 2025 17:43
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"Украинская команда" передала партию дронов группе "Гюрза" ГУР, - Палатный Фото: "Украинская команда" передала партию дронов группе "Гюрза" ГУР (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию FPV-дронов разведчикам из группы "Гюрза" на Запорожское направление.

Об этом заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Передали очередную партию дронов группе "Гюрза" подразделения "Кракен" ГУР МО. Эти ребята всегда там, где наиболее горячо. Они участвовали в освобождении Киевщины и Харьковщины, защищали Бахмут и Часов Яр", - написал Артур Палатный.

Сегодня бойцы группы "Гюрза" бьют врага на Запорожском направлении, сообщил руководитель "Украинской команды".

"Уверен, что благодаря нашим дронам разведчики "Гюрзы" будут знать о враге все. И смогут уничтожать орков еще более эффективно", - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала крупные партии дронов подразделению ССО "Рейнджер" на Курское направление и 72 бригаде имени Черных Запорожцев.

Также сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" отправила на передовую более 80 тысяч индивидуальных согревающих наборов. Это почти 20 бригад.

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