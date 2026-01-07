RU

"Украинская команда" передала машину скорой помощи 143 ОМБр, - Палатный

Фото: "Украинская команда" передала машину скорой помощи 143 ОМБр (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал машину скорой помощи 143-й отдельной механизированной бригаде.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил глава волонтерского штаба Артур Палатный.

"Каждая машина скорой помощи, переданная на передовую, это сохранение самого ценного - жизни и здоровья наших защитников. "Украинская команда" передала "скорую" бойцам 143 отдельной механизированной бригады", - написал Артур Палатный.

Эта бригада участвовала в боях под Бахмутом и Изюмом, в освобождении Харьковщины. А сейчас выполняет специальные задачи на различных горячих направлениях, отметил руководитель "Украинской команды".

"Желаем им вернуться домой живыми и невредимыми. И быть уверенными: если станет горячо, помощь приедет мгновенно", - сказал Палатный.

Помощь "Украинской команды" Силам обороны Украины

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения отправила на передовую более 100 внедорожников, грузовиков, "скорых" и другой автомобильной техники.

Также волонтеры передали защитникам более 3700 дронов, почти 200 зарядных станций, десятки систем РЭБ, "Старлинков", ситкометов и тому подобное.

Ранее сообщалось, что накануне новогодних праздников "Украинская команда" передала на фронт большие партии зарядных станций Третьему армейскому корпусу, 28 и 44 бригадам ВСУ, 117 бригаде ТрО, полку "Ахиллес" СБС, спецподразделениям "Артан" и другим.

Артур Палатный