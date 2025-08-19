RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

"Украинская команда" передала авто подразделению "Блэк Фокс" иностранного легиона ГУР, - Палатный

Фото: Артур Палатный (прес-служба)
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" передали очередной автомобиль разведчикам из иностранного легиона ГУР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.

"Передали очередное авто бойцам подразделения "Блэк Фокс" первого отряда спецназначения иностранного легиона ГУР МО. Мы очень благодарны этим героям за поддержку и героизм. Пусть наш автомобиль поможет им успешно выполнять самые сложные задачи и сохранит жизнь", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что бойцы подразделения участвовали в битвах за Лисичанск и Северодонецк, в Белгородской операции. Защищали Харьковщину и Запорожье. А только что вернулись после очередной успешной операции.

Палатный заверил, что волонтеры продолжат помогать защитникам на передовой.

"Сегодня все разговоры украинцев - вокруг вчерашних переговоров в Вашингтоне и будущего так называемых мирных договоренностей. Но я уверен: по-настоящему судьба нашего государства решается на передовой. Поэтому продолжаем помогать нашим защитникам", - подчеркнул руководитель "Украинской команды".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения РФ передала на передовую уже 3500 дронов разных типов и более 90 единиц автомобильной техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВолонтеры