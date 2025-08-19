"Украинская команда" передала авто подразделению "Блэк Фокс" иностранного легиона ГУР, - Палатный

"Передали очередное авто бойцам подразделения "Блэк Фокс" первого отряда спецназначения иностранного легиона ГУР МО. Мы очень благодарны этим героям за поддержку и героизм. Пусть наш автомобиль поможет им успешно выполнять самые сложные задачи и сохранит жизнь", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что бойцы подразделения участвовали в битвах за Лисичанск и Северодонецк, в Белгородской операции. Защищали Харьковщину и Запорожье. А только что вернулись после очередной успешной операции.

Палатный заверил, что волонтеры продолжат помогать защитникам на передовой.

"Сегодня все разговоры украинцев - вокруг вчерашних переговоров в Вашингтоне и будущего так называемых мирных договоренностей. Но я уверен: по-настоящему судьба нашего государства решается на передовой. Поэтому продолжаем помогать нашим защитникам", - подчеркнул руководитель "Украинской команды".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения РФ передала на передовую уже 3500 дронов разных типов и более 90 единиц автомобильной техники.