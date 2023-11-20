"Украинская команда" передает защитникам почти 300 дронов-камикадзе

Волонтерский штаб "Украинская команда" получил от производителей и передает на передовую около 300 дронов-камикадзе, на которые донатили украинцы во время "дрон-марафона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Недавно мы провели национальный дрон-марафон, в котором благодаря вам смогли приобрести почти 300 дронов и 10 наземных станций управления беспилотниками. Это большая партия! Сегодня эти дроны едут на передовую. А уже завтра эта "стая" полетит на головы оккупантам", - заявил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

Напомним, ранее сообщалось, что "Украинская команда" объявила национальный дрон-марафон ко Дню независимости. За первые дни украинцы задонатили на дроны около 6 млн гривен.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала партию дронов-камикадзе представителям Главного управления разведки.