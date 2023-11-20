ua en ru
Пн, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Украинская команда" передает защитникам почти 300 дронов-камикадзе

Понедельник 20 ноября 2023 16:26
UA EN RU
"Украинская команда" передает защитникам почти 300 дронов-камикадзе Фото: "Украинская команда" передает защитникам почти 300 дронов-камикадзе (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" получил от производителей и передает на передовую около 300 дронов-камикадзе, на которые донатили украинцы во время "дрон-марафона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Недавно мы провели национальный дрон-марафон, в котором благодаря вам смогли приобрести почти 300 дронов и 10 наземных станций управления беспилотниками. Это большая партия! Сегодня эти дроны едут на передовую. А уже завтра эта "стая" полетит на головы оккупантам", - заявил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

Напомним, ранее сообщалось, что "Украинская команда" объявила национальный дрон-марафон ко Дню независимости. За первые дни украинцы задонатили на дроны около 6 млн гривен.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала партию дронов-камикадзе представителям Главного управления разведки.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтери дрони
NEWS
Кабмин уволил главу Госспецсвязи и его заместителя
Кабмин уволил главу Госспецсвязи и его заместителя
DAILY
Путь ветерана: вызовы, стереотипы и перспективы
Руслана ВеличкоИ.о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Путь ветерана: вызовы, стереотипы и перспективы