"Українська команда" передає захисникам майже 300 дронів-камікадзе

Волонтерський штаб "Українська команда" отримав від виробників та передає на передову близько 300 дронів-камікадзе, на які донатили українці під час "дрон-марафону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Нещодавно ми провели національний дрон-марафон, в якому завдяки вам змогли придбати майже 300 дронів та 10 наземних станцій керування безпілотниками. Це велика партія! Сьогодні ці дрони їдуть на передову. А вже завтра ця "зграя" полетить на голови окупантам", - заявив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Українська команда" оголосила національний дрон-марафон до Дня незалежності. За перші дні українці задонатили на дрони майже 6 млн гривень.

Також повідомлялося, що "Українська команда" передала партію дронів-камікадзе представникам Головного управління розвідки.