Украинская гимнастка стала лучшей на Кубке мира в Болгарии

Украинка победила в индивидуальном многоборье на стартовом этапе Кубка мира в Софии по художественной гимнастике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины.
С 4 по 6 апреля в столице Болгарии Софии проходит стартовый этап Кубка мира по художественной гимнастике в рамках нового сезона соревнований. Украину на турнире представляют две гимнастки в индивидуальном зачете и сборная команда в групповых упражнениях.
В индивидуальном многоборье победу завоевала Таисия Онофрийчук - участник Олимпийских игр в Париже. Она опередила ближайшую соперницу из Болгарии на 3,8 балла и впервые в карьере завоевала золотую награду на этапе Кубка мира.
Это уже четвертая подряд победа 16-летней украинки в многоборье в этом сезоне - ранее она трижды выигрывала "золото" на этапах Гран-при.
Финалы в отдельных упражнениях пройдут завтра, 6 апреля.
В конце марта во время Гран-При в Тье, украинские гимнастки завоевали 9 медалей. Таисия Онофрийчук завоевала абсолютное чемпионство, получив сразу 5 золотых наград.
Перед этим Онофрийчук и еще две украинки выиграли семь медалей на втором этапе Гран-при по художественной гимнастике в Испании.
В начале марта две украинки триумфально победили на открытии сезона Гран-При в Эстонии.
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