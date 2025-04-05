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Украинская гимнастка стала лучшей на Кубке мира в Болгарии

Фото: гимнастка Таисия Онофрийчук (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украинка победила в индивидуальном многоборье на стартовом этапе Кубка мира в Софии по художественной гимнастике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины.

С 4 по 6 апреля в столице Болгарии Софии проходит стартовый этап Кубка мира по художественной гимнастике в рамках нового сезона соревнований. Украину на турнире представляют две гимнастки в индивидуальном зачете и сборная команда в групповых упражнениях.

В индивидуальном многоборье победу завоевала Таисия Онофрийчук - участник Олимпийских игр в Париже. Она опередила ближайшую соперницу из Болгарии на 3,8 балла и впервые в карьере завоевала золотую награду на этапе Кубка мира.

Это уже четвертая подряд победа 16-летней украинки в многоборье в этом сезоне - ранее она трижды выигрывала "золото" на этапах Гран-при.

Финалы в отдельных упражнениях пройдут завтра, 6 апреля.

Победы украинских гимнасток

В конце марта во время Гран-При в Тье, украинские гимнастки завоевали 9 медалей. Таисия Онофрийчук завоевала абсолютное чемпионство, получив сразу 5 золотых наград.

Перед этим Онофрийчук и еще две украинки выиграли семь медалей на втором этапе Гран-при по художественной гимнастике в Испании.

В начале марта две украинки триумфально победили на открытии сезона Гран-При в Эстонии.

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