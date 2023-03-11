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Украинская гидрогенерация получила очередную партию оборудования от международных партнеров

Фото: "Укргидроэнерго" получило очередную партию оборудования (mev.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Министерство энергетики Украины передало ЧАО "Укргидроэнерго" очередную партию гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования весом около 10 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

По данным пресс-службы, среди оборудования - генераторы и разъединители, которые отправили в Украину Япония, Нидерланды и Республика Корея.

В общей сложности Минэнерго передало для нужд "Укргидроэнерго" более 131 тонны энергетического оборудования, предоставленного международными партнерами.

Напомним, Украина получила от Литвы мощный силовой автотрансформатор , который будет установлен на высоковольтной подстанции системы передачи электроэнергии. Трансформатор получен в рамках помощи по восстановлению энергосистемы Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Республика Корея передала экскаваторы для восстановления украинского энергосектора после террористических атак со стороны России.

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МинэнергоУкргидроэнерго