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Крупнейшая логистическая операция: Литва передала Украине мощный автотрансформатор

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Украина, Среда 01 марта 2023 11:05
Крупнейшая логистическая операция: Литва передала Украине мощный автотрансформатор Фото: Украина получила от Литвы мощный автотрансформатор (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Александр Белоус

Украина получила от Литвы мощный силовой автотрансформатор, который будет установлен на высоковольтной подстанции системы передачи электроэнергии. Трансформатор получен в рамках помощи по восстановлению энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным пресс-службы, он трансформирует напряжение с магистрального до распределительного уровня и может обеспечить питанием до 200 тысяч домохозяйств.

Украина направила запрос, а министр энергетики Литвы Дайнюсос Крейвис оперативно отреагировал на него, после чего Литва передала нужное оборудование.

"Транспортировка этого автотрансформатора в Украину стала крупнейшей логистической операцией, когда-либо координировавшейся Механизмом гражданской защиты ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый и пессимистический сценарий предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.

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Минэнерго Литва
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