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Украинская делегация в США обсудила оружие для ВСУ, энергетику и гарантии безопасности

Фото: советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская делегация встретилась с советниками по нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Они обсудили помощь Украине и гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

С украинской стороны приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр экономики Юлия Свириденко, министр обороны Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель руководителя ОП Николай Точицкий и советница руководителя ОП Дария Заривна.

Делегацию США возглавил советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Великобритании - советник по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу, Германии - советник канцлера по вопросам внешней политики и политики безопасности Йенс Плэтнер, Франции - внешнеполитический советник президента Эммануэль Бонн.

Стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны и защиту энергетики.

Ермак отметил важность передачи необходимого оружия и снаряжения. Умеров рассказал о ситуации на поле боя и потребностях ВСУ.

В ходе встречи речь также шла о расширении возможностей для совместного производства оружия и инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Стороны также обсудили реализацию уже подписанных соглашений о гарантиях безопасности. Особое внимание обратили на реализацию украинской формулы мира.

Фото: украинская делегация в США обсудила оружие для ВСУ (president.gov.ua)

 

 

Визит украинской делегации в США

На этой неделе делегация Украины посетила США. В Вашингтон прибыли представители Офиса президента и украинского правительства.

В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Умеров рассказал о ситуации на передовой, потребности в оружии, российских атаках на энергетику и развитии украинской "оборонки".

По данным CNN, Ермак и Умеров во время визита в США хотели убедить администрацию Джо Байдена разрешить Украине бить по России дальнобойными ракетами.

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