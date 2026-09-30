Украинская бронемашина "Новатор 2" получила турель с точностью 90% (видео)

Отмечается, что модуль оснащен 12,7-мм пулеметом Browning с боекомплектом на 300 патронов и обеспечивает поворот на 360 градусов. Он также оснащен тепловизионным комплексом Archer TSA 7/75 и цифровым прицелом ATN X-SIGHT 5 5-25X.

Во время демонстрации на стрельбище модуль показал 90% попаданий в мишени на дистанциях 100, 350, 600 и 1000 метров. Также бронемашина продемонстрировала стрельбу в движении и по дронам.

Удаленное управление вооружением позволяет экипажу оставаться внутри защищенного корпуса во время работы с модулем. Модуль также прошел исследовательские испытания и находится на завершающем этапе кодификации. Он также адаптирован для установки на М113, БРДМ-2 и другие бронированные платформы.

"Дистанционно управляемый модуль с возможностью зарядки вооружения изнутри машины адаптирован к разным типам бронированной техники, в частности М113, БРДМ-2 и "Новатор". Это позволяет использовать его на разных боевых платформах", - отметил представитель Центрального управления инновационной деятельности ВСУ Сергей Ружинский.