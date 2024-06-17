ua en ru
Пн, 17 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинская ассоциация футбола и "АВТ Бавария" объявляют о начале сотрудничества

Понедельник 17 июня 2024 12:52 promo
UA EN RU
Украинская ассоциация футбола и "АВТ Бавария" объявляют о начале сотрудничества Фото: УАФ и "АВТ Бавария" объявляют о начале сотрудничества (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Компания "АВТ Бавария", официальный представитель BMW Group и официальный импортер автомобилей Aston Martin, Alpina, INEOS в Украине и Украинская ассоциация футбола объявляют о старте четырехлетнего партнерства. Кроме организационного и маркетингового сотрудничества, безусловно, важных в экономической эффективности каждого бизнеса, ключевым аспектом данного партнерства становится социальная составляющая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сотрудничество "АВТ Бавария" и Украинской ассоциации футбола позволит закрыть логистические вопросы в подготовке национальной сборной команды Украины к ответственным матчам, а также - реализовать ряд социальных инициатив, которые будут способствовать привлечению средств на благотворительность и поддержку Украины на пути к победе.

Эрик Бернинг, генеральный директор "АВТ Бавария", выразил свою радость по поводу этого партнерства.

"Для нашей компании большая честь поддержать украинских футболистов накануне Евро-2024, когда мы будем болеть за их победы на футбольных полях Германии. Мы верим в силу спорта и вдохновения, которое он приносит. Национальная сборная команда Украины по футболу – это символ единства и надежды для всей страны, и мы рады содействовать их успехам, обеспечивая наилучшие условия для передвижения", – отметил Бернинг.

Андрей Шевченко, Президент Украинской ассоциации по футболу также прокомментировал новое партнерство.

"Сотрудничество с компанией АВТ Бавария является важным шагом для команды УАФ, стремящейся к надежному и прозрачному партнерству. Среди партнеров автомобильного сегмента именно бренд BMW зарекомендовал себя как ответственный бизнес с проукраинской позицией. Ведь с начала полномасштабной войны, оставив рынок страны-агрессора, АВТ Мы благодарны "АВТ Бавария" за их поддержку и веру в украинский футбол и уверен, что вместе мы сможем содействовать в достижении наибольших побед нашей страны!", - подчеркнул Шевченко.

Партнерство между Украинской ассоциацией футбола и компанией АВТ Бавария является свидетельством крепких связей между бизнесом и спортом в Украине. Благодаря поддержке АВТ Бавария Украинская сборная по футболу сможет пользоваться современными и надежными автомобилями BMW, что обеспечит максимальный комфорт и безопасность путешествий команды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
BMW Андрей Шевченко
NEWS
Более тысячи оккупантов, 18 ББМ и 14 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки
Более тысячи оккупантов, 18 ББМ и 14 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом