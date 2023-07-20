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Украинская артиллерия уничтожила пушку россиян под Бахмутом (видео)

Фото: украинская артиллерия уничтожила пушку россиян под Бахмутом (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные при помощи артиллерии уничтожили российскую пушку на Бахмутском направлении. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

"Точность и эффективность украинской артиллерии. Бахмутское направление. Уничтожено вражескую пушку и боекомплект. Враг не скроется", - отмечают в Генштабе.

Там также уточняют, что российскую технику уничтожили бойцы 45 отдельной артиллерийской бригады.

Ситуация под Бахмутом

Напомним, украинские военные с начала лета продолжают контрнаступление на нескольких направлениях.

В частности, их успешное продвижение происходит на Бахмутском направлении. Наши защитники наступают севернее и южнее города. Они уже смогли занять господствующие высоты возле Бахмута.

Таким образом, российские оккупанты оказались в ловушке, поскольку весь населенный пункт находится под огневым контролем ВСУ.

Как отмечал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, для возвращения Бахмута уже созданы все условия.

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