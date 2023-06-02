Украинская артиллерия "накрывает" окупантов на Таврическом направлении: карты боев ISW

На Таврическом направлении украинская артиллерия нанесла 832 удара по позициям оккупантов. Бои продолжаются по всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

1 июня русские войска продолжили наступление на рубеже Сватово-Купьянск. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили атаки РФ к западу от Масютовки и в направлении Стельмаховки.

Аналитики считают, что упоминание украинского Генштаба об атаках западнее Масютовки, вероятно, указывает на то, что российские силы захватили населенный пункт в неустановленную предыдущую дату.

Российские источники утверждали, что оккупанты захватили Масютовку еще 15 мая. Геолокационные кадры, опубликованные 31 мая, показывают, что российские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Масютовки.

Спикер российского Западного военного округа Сергей Зибинский заявил, что подразделения отразили две украинские атаки в районе железнодорожной станции Молчаново. Российский блоггер утверждал, что продолжаются бои вблизи Масютовки, Синьковки и Двуречной.

Российский агрегатор новостей утверждает, что российские ВДВ продвинулись на два километра вблизи Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Белогоровки и Спорного.

Минобороны России утверждало, что войска РФ отразили украинскую диверсионно-разведывательную группу вблизи Кременной.

Бои в Донецкой области

Темпы наступательных действий России и Украины в районе Бахмута по состоянию на 1 июня остаются низкими. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешное наступление в районе Орехово-Василовки и Белой Горы.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские войска перешли к обороне, уменьшили активные действия и усилили артиллерийский огонь. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, 31 мая, сообщила, что украинские войска сохраняют контроль над юго-западной окраиной и въездом в Бахмут.

Пригожин утверждал, что только около 90 сотрудников ЧВК "Вагнера" остались в Бахмуте и уедут они уже к 5 июня. Он заявил, что хочет, чтобы "вагнеровцы" воевали на фронте, где они могли бы выполнять все задания самостоятельно.

1 июня российские войска совершили ограниченные наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что россияне не предпринимали наступательных действий на авдеевском направлении, а украинские силы отразили все российские атаки у Марьинки.

В Минобороны России заявили, что подразделения 1-го корпуса армии "ДНР" вели наступательные действия под Авдеевкой, а десантно-штурмовые отряды 5-й ОМСБр 1-го армейского корпуса и чеченского спецназа "Ахмат" продолжали наступательные действия на марьинском направлении.

Блогер из РФ утверждал, что российские войска проводили штурмовые операции в направлении Победы и Новомихайловки. На геолокационных кадрах якобы видно, как 10-й танковый полк действует на Авдеевском направлении.

Российские войска, 1 июня, не проводили никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в западной части Донецкой области.

"Южная ось"

Генштаб Украины и ОК "Юг" сообщили, что российские войска ведут оборонительные действия на южном оперативном направлении в Херсонской и Запорожской областях.

Российские силы продолжали вести регулярный огонь по косвенной наводке по удерживаемым украинцами населенным пунктам на южной линии фронта. На видео, опубликованном 31 мая, видно, как элементы российской 127 гвардейской мотострелковой дивизии ведут артиллерийский огонь по украинским позициям в Новополе Донецкой области.

Командующий группировкой ВСУ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, 1 июня, заявил, что на Таврическом направлении украинская артиллерия нанесла 832 удара за последние 24 часа.

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов и кремлевский блогер сообщили, 1 июня, что украинская артиллерийская и вертолетная активность заметно активизировались в Запорожской области за последние 24 часа.