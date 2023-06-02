Українська артилерія "накриває" окупантів на Таврійському напрямку: карти боїв ISW

На Таврійському напрямку українська артилерія здійснила 832 удари по позиціях окупантів. Бої тривають по всій лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

1 червня російські війська продовжили наступ на рубежі Сватове-Куп'янськ. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили атаки РФ на захід від Масютівки та в напрямку Стельмахівки.

Аналітики вважають, що згадка українського Генштабу про атаки на захід від Масютівки, ймовірно, вказує на те, що російські сили захопили населений пункт у невстановлену попередню дату.

Російські джерела стверджували, що окупанти захопили Масютівку ще 15 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 травня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на південний схід від Масютівки.

Речник російського Західного військового округу Сергій Зибінський заявив, що підрозділи відбили дві українські атаки в районі залізничної станції Мовчанове. Російський блогер стверджував, що тривають бої поблизу Масютівки, Синьківки та Дворічної.

Російський агрегатор новин стверджує, що російські ВДВ просунулися на два кілометри поблизу Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Білогорівки та Спірного.

Міноборони Росії стверджувало, що війська РФ відбили українську диверсійно-розвідувальну групу поблизу Кремінної.

Бої у Донецькій області

Темпи наступальних дій Росії та України в районі Бахмута станом на 1 червня залишаються низькими. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішний наступ в районі Оріхово-Василівки та Білої Гори.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські війська перейшли до оборони, зменшили активні дії та посилили артилерійський вогонь. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр, 31 травня, повідомила, що українські війська зберігають контроль над південно-західною околицею та в'їздом до міста Бахмут.

Пригожин стверджував, що лише близько 90 співробітників ПВК "Вагнера" залишилися в Бахмуті і виїдуть вони вже до 5 червня. Він заявив, що хоче, аби "вагнерівці" воювали на фронті, де вони могли б виконувати всі завдання самостійно.

1 червня російські війська здійснили обмежені наземні удари вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що росіяни не проводили наступальних дій на авдіївському напрямку, а українські сили відбили всі російські атаки біля Мар’їнки.

У Міноборони Росії заявили, що підрозділи 1-го корпусу армії "ДНР" вели наступальні дії під Авдіївкою, а десантно-штурмові загони 5-ї ОМСБр 1-го армійського корпусу та чеченського спецназу "Ахмат" продовжували наступальні дії на мар'їнському напрямку.

Блогер з РФ стверджував, що російські війська проводили штурмові операції в напрямку Побєди та Новомихайлівки. На геолокаційних кадрах, нібито видно, як 10-й танковий полк діє на Авдіївському напрямку.

Російські війська, 1 червня, не проводили жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області.

"Південна вісь"

Генштаб України та ОК "Південь" повідомили, що російські війська ведуть оборонні дії на південному оперативному напрямку в Херсонській та Запорізькій областях.

Російські сили продовжували вести регулярний вогонь з непрямої наводки по населених пунктах, які утримують українці, на південній лінії фронту. На відео, опублікованому 31 травня, видно, як елементи російської 127-ї гвардійської мотострілецької дивізії ведуть артилерійський вогонь по українських позиціях у Новополі Донецької області.

Командувач угруповання ЗСУ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, 1 червня, заявив, що на Таврійському напрямку українська артилерія здійснила 832 удари за останні 24 години.

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов і кремлівський блогер повідомили, 1 червня, що українська артилерійська і вертолітна активність помітно активізувалися в Запорізькій області протягом останніх 24 годин.