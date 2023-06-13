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ПВО уничтожила все воздушные цели вокруг Киева, - КГВА

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Вторник 13 июня 2023 04:53
ПВО уничтожила все воздушные цели вокруг Киева, - КГВА Фото: ПВО сбила все вражеские ракеты, которыми РФ атаковала Киев ночью (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Противовоздушная оборона уничтожила все вражеские ракеты, которыми россияне ночью 13 июня пытались атаковать Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

По предварительной информации, для атаки на столицу россияне применили крылатые ракеты Х-101/555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря.

"Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны (подробнее - через несколько часов в отчетах Воздушных сил и Генерального штаба)", - сообщили в КГВА.

Там также отметили, что информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.

Ночная атака 13 июня

Ночью 13 июня россияне снова обстреляли Украину ракетами и дронами-камикадзе типа Shahed.

Сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Харькове - во втором случае россияне попали в гражданскую инфраструктуру. Также сообщалось о работе ПВО в Киевской области.

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