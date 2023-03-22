По Украине ширится тревога. Киевская ОВА предупреждает о дронах

В Киевской ОВА предупредили жителей о возможной атаке дронов-камикадзе и заявили, что силы ПВО готовы к отражению угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"Киевская область! Угроза атаки дронами. Силы ПВО наготове. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 20 марта, силами и средствами ПВО был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник.

Также мы писали, что украинские военные в понедельник, 20 марта, ликвидировали два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350" в Николаевской области.

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