По Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов": где предупреждают об опасности
Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером вторника, 14 января. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.
Вражеские дроны "заходят" на территорию Украины через приграничье Черниговской области, а также через юг - Херсонскую и Николаевскую области.
Движение вражеских ударных дронов:
- дроны в центре и на юге Харьковской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный;
- дроны на юге Сумской области, курс - западный/юго-западный;
- дроны в центре и на северо-востоке Черниговской области, курс - юго-западный;
- дроны на востоке Николаевской области, курс - западный;
- дроны на севере Днепропетровской области, курс - южный.
Также российские дроны были зафиксированы в Киевской области с северо-восточного направления.
Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
Воздушная тревога в Украине
Напомним, вчера в Киеве и ряде регионов Украины объявляли сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели, которая курсировала через Сумскую область.
Также вчера вечером в Киеве и Киевской области раздавались взрывы. Тогда по вражеским дронам работало ПВО.
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