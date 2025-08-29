RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

По Украине распространяется тревога из-за групп вражеских "Шахедов"

Иллюстративное фото: По Украине распространяется тревога из-за групп вражеских "Шахедов" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в ночь на пятницу, 29 августа, снова запустила по территории Украины беспилотники по типу "Шахед". Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны в воздушном пространстве Украины были замечены еще около 22:00 четверга, 28 августа. Однако они двигались в разных направлениях.

По состоянию на 00:02 29 августа "Шахеды" фиксируются в Харьковской области - курсом на Полтаву.

Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться в укрытия.

Где объявлена тревога

 

Массированный удар по Киеву

Стоит напомнить, что в ночь на 28 августа российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Оккупанты атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и "Кинжалами".

В результате ночной атаки в Киеве зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.

