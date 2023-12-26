Украиной распространяется воздушная тревога. Сообщают об угрозе баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения с юга!", - сообщили в воздушных силах.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:00 выглядит так:

Обстрелы Украины

Напомним, что этой ночью силы ПВО уничтожили 13 из 19 из дронов-камикадзе "Шахед", выпущенных врагом.

В частности, противник атаковал с юго-восточного направления ударными БПЛА. Пуски осуществлялись из районов Балаклава - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ.

Украинские защитники сбивали враждебные цели в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Впрочем, есть и попадание. В Николаеве дрон попал в промпредприятие, а под Одессой по открытой территории на объекте инфраструктуры.

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