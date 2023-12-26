RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украиной распространяется воздушная тревога. Сообщают об угрозе баллистики

Фото: в Украине распространяется воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украиной снова распространяется воздушная тревога. Уведомления об опасности уже получили в нескольких регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга!", - сообщили в воздушных силах.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:00 выглядит так:

Обстрелы Украины

Напомним, что этой ночью силы ПВО уничтожили 13 из 19 из дронов-камикадзе "Шахед", выпущенных врагом.

В частности, противник атаковал с юго-восточного направления ударными БПЛА. Пуски осуществлялись из районов Балаклава - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ.

Украинские защитники сбивали враждебные цели в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Впрочем, есть и попадание. В Николаеве дрон попал в промпредприятие, а под Одессой по открытой территории на объекте инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украинывоздушная тревога