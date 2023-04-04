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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Беларуси в небо подняли истребитель

Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога 4 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 4 апреля, по Украине распространяется масштабная воздушная тревога. Тем временем в Беларуси подняли в небо российский истребитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины начиная с 12:38.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала взлет российского истребителя в Беларуси.

"12:30. Аэродром Мачулищи. Взлет МиГ-31К ВКС РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, российские военные сегодня ночью, 4 апреля, атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате попадания по одному из предприятий возник пожар. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 14 "шахедов".

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