В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Беларуси в небо подняли истребитель

Во вторник, 4 апреля, по Украине распространяется масштабная воздушная тревога. Тем временем в Беларуси подняли в небо российский истребитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины начиная с 12:38.

Напомним, российские военные сегодня ночью, 4 апреля, атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате попадания по одному из предприятий возник пожар. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 14 "шахедов".

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