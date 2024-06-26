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Над Украиной фиксируют несколько групп "Шахедов": где возможна атака

Фото: в Украине в некоторых областях объявлена воздушная тревога из-за "Шахед" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в некоторых областях вечером 26 июня объявлена воздушная тревога. Она связана с запуском российскими захватчиками нескольких групп ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Военные информировали о проникновении дронов-камикадзе врага на территорию Украины с южного направления. В ряде регионов раздавались сигналы воздушной тревоги.

Согласно обновленным данным Воздушных сил, "Шахеды" двигаются по такому курсу:

  • первая группа дронов-камикадзе фиксируется в Николаевской области, следует курсом на запад,
  • несколько групп ударных БпЛА врага замечены в Херсонской области, направляются в сторону Николаевской области,
  • еще БпЛА противника - в акватории Черного моря, курсом на юг Одесской области.

Жителей областей, где объявлена тревога, призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".

Напомним, как сообщал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук 25 июня, с начала этого года российские террористы выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа Shahed. Силам ПВО ВСУ удалось уничтожить около 86 процентов вражеских дронов.

Добавим, ранее сегодня стало известно, что в оккупированном Крыму произошел пожар на мысе Чауда на юге Феодосийского залива. Оттуда российские оккупанты запускают дроны-камикадзе по Украине.

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Воздушная тревогаАтака дронов