Над Украиной фиксируют несколько групп "Шахедов": где возможна атака

Напомним, как сообщал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук 25 июня, с начала этого года российские террористы выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа Shahed. Силам ПВО ВСУ удалось уничтожить около 86 процентов вражеских дронов.

Добавим, ранее сегодня стало известно, что в оккупированном Крыму произошел пожар на мысе Чауда на юге Феодосийского залива. Оттуда российские оккупанты запускают дроны-камикадзе по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.