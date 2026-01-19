С Украиной. Европа готова создать собственный военный альянс вместо НАТО, - Politico

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие торговые пошлины против любых стран, которые будут пытаться помешать ему установить контроль над Гренландией, стали для Европы последним сигналом к действию, сообщает Politico.

Отмечается, что при отсутствии кардинального изменения курса Вашингтона это развитие событий, вероятно, приведет к глубокой трансформации Запада, которая способна в корне изменить мировой баланс сил. Европейские государства все больше склоняются к созданию собственной системы безопасности, в которой Украина может сыграть весомую роль.

Как отмечает издание, европейские страны, в том числе и те, которые не входят в Евросоюз - Великобритания и Норвегия, - значительную часть второго президентского срока Трампа работали в рамках эффективного формата сотрудничества, который функционирует без участия США. Речь идет о так называемой "коалиции желающих".

Неформальные контакты "коалиции желающих"

Советники по национальной безопасности примерно 35 правительств постоянно поддерживают связь между собой: регулярно проводят онлайн-встречи, личные переговоры, а также общаются через неформальные каналы, в частности мессенджеры.

Они привыкли искать коллективные решения в мире, где политика Трампа часто рассматривается как одна из ключевых проблем. По словам источников, знакомых с работой этой группы, уровень взаимного доверия между ее участниками остается высоким.

Лидеры государств, среди которых премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, постоянно поддерживают контакт - часто в рамках одного общего чата.

Роль Украины

За прошлый год они отработали четкий механизм оперативного обмена информацией каждый раз, когда действия Трампа создают потенциальные риски.

Это неформальное объединение получило название "Вашингтонская группа" в честь совместного визита европейских лидеров в Белый дом вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в августе прошлого года.

По словам одного из дипломатов, "коалиция желающих" сначала сформировалась вокруг поддержки Украины, однако со временем переросла в тесную сеть контактов между ключевыми политическими фигурами европейских столиц. Это укрепило доверие и упростило координацию: участники хорошо знают друг друга и могут быстро выходить на связь.

В переписке лидеров "Вашингтонской группы" регулярно участвует и президент Украины Владимир Зеленский, что, как отмечает Politico, добавляет еще одно важное измерение этому сотрудничеству. Украина является наиболее милитаризованной страной среди участников - с многочисленной армией, развитой высокотехнологичной индустрией беспилотников и уникальным боевым опытом.

В сочетании с военными возможностями Франции, Германии, Польши и Великобритании такая коалиция могла бы стать чрезвычайно мощной силой, которая объединяла бы как ядерные, так и неядерные государства.