Украинку, которую задержали во время протестов в Батуми, выпустили из СИЗО
Украинку Марину Чобанян выпустили из следственного изолятора в Грузии. Она была задержана во время протестов в Батуми.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Новости-Грузия" заявила ее мама Алла Чобанян.
Как отметила женщина, ее дочь разговаривала по телефону в момент, когда ее задержали грузинские полицейские. Алла Чобанян утверждает, что не понимает, за что задержали ее дочь.
Она рассказала, что в рюкзаке у Марины Чобанян был флаг Украины, который отобрали и до сих пор не вернули.
Суд над девушкой назначен на 7 августа. Ее обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию сотрудника полиции.
Что предшествовало
Напомним, в Батуми 31 июля прошли протесты против российского лайнера, который должен был зайти в один из местных портов. Во время акции правоохранители задержали 23 человек, среди которых была Марина Чобанян.
Ее поместили в следственный изолятор, после чего девушке стало плохо. Позже Чобанян госпитализировали.
Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина сегодня заявлял, что дипломаты уже работают над освобождением украинки.
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