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Украинки завоевали еще три медали на ЧЕ по борьбе в Хорватии

Фото: украинки завоевали первое место в командном зачете по борьбе (facebook.com olympicua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 апреля, украинские девушки-борцы на чемпионате Европы, который проходит в хорватском Загребе, завоевали еще три награды. На этот раз спортсменки завоевали "серебро".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Три серебряных награды добыли в борьбе украинские в пятый день чемпионата Европы в хорватском Загребе.

В целом Украина в этом соревновании получила две золотые, три серебряных и одну бронзовую медаль.

Вчера мы сообщали, что Алина Грушина-Акобия и Ирина Коляденко завоевали "золото", а Татьяна Сова-Рижко получила "бронзу"

Сегодня же серебряными призерками в своих весовых категориях стали

  • Оксана Ливач;
  • Юлия Ткач-Остапчук;
  • Алла Белинская.

По итогам выступления женской сборной Украины на чемпионате Европы по борьбе в Загребе девушки заняли первое место в командном зачете.

"Наши спортсменки взошли на пьедестал почета в шести весовых категориях из 10", - добавили в комитете.

Напомним, ранее в Турции украинский дзюдоист Владислав Казимиров завоевал "бронзу" в турнире Grand Slam.

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